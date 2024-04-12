Невозможно создать защиту для объектов размером с египетскую пирамиду — Фурса
Фото: facebook Сергея Фурсы
Как защитить трансформатор, можно представить… И, скорее всего, Украина пошла именно по этому пути… И пока у нас не было ударов, которые позволили бы сделать вывод, хорошо была сделана работа или плохо. Но невозможно построить защитные сооружения для защиты больших генерирующих объектов. Просто невозможно. Поэтому упреки, «чего вы не подготовились к ударам по объектам, размером с египетскую пирамиду», выглядят популизмом и демагогией.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: защита, ракетний удар, Фурса, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 11:21;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как защитить трансформатор, можно представить… И, скорее всего, Украина пошла именно по этому пути… И пока у нас не было…".