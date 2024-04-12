Неможливо створити захист для об’єктів розміром із єгипетську піраміду – Фурса
Як захистити трансформатор ще можна уявити… І скоріш за все Україна пішла саме по цьому шляху… І поки що у нас не було ударів, які б дозволили зробити висновок, добре була зроблена та робота, чи погано. Але неможливо побудувати жодні захисні споруди для захисту великих генеруючих об’єктів. Просто неможливо. Тому закиди “чого ви не підготувались до ударів по об’єктах, розміром з єгипетську піраміду”, виглядають популізмом і демагогією.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: защита, ракетний удар, Фурса, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 11:21;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як захистити трансформатор ще можна уявити… І скоріш за все Україна пішла саме по цьому шляху… І поки що у…".