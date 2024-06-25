Сжечь Москву, обыграть Бельгию, посадить Тищенко — Фурса о задачах украинцев
Фото: facebook Сергея Фурсы
Задание со звездочкой украинцев на лето: сжечь Москву; обыграть Бельгию; посадить Тищенко. И, похоже, последнее будет самым трудным.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: тищенко, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:20;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задание со звездочкой украинцев на лето: сжечь Москву; обыграть Бельгию; посадить Тищенко. И, похоже, последнее будет самым трудным.".