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Сжечь Москву, обыграть Бельгию, посадить Тищенко — Фурса о задачах украинцев

Политика 11:20   25.06.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Сжечь Москву, обыграть Бельгию, посадить Тищенко — Фурса о задачах украинцев Фото: facebook Сергея Фурсы

Задание со звездочкой украинцев на лето: сжечь Москву; обыграть Бельгию; посадить Тищенко. И, похоже, последнее будет самым трудным.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задание со звездочкой украинцев на лето: сжечь Москву; обыграть Бельгию; посадить Тищенко. И, похоже, последнее будет самым трудным.".