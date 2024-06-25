Спалити Москву, обіграти Бельгію, посадити Тищенка: Фурса про задачі українців
Завдання із зірочкою українців на літо: спалити Москву; обіграти Бельгію; посадити Тищенка. І, схоже, останнє буде найважчим.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: тищенко, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 11:20;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завдання із зірочкою українців на літо: спалити Москву; обіграти Бельгію; посадити Тищенка. І, схоже, останнє буде найважчим.".