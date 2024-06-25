Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Спалити Москву, обіграти Бельгію, посадити Тищенка: Фурса про задачі українців

Політика 11:20   25.06.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Спалити Москву, обіграти Бельгію, посадити Тищенка: Фурса про задачі українців

Завдання із зірочкою українців на літо: спалити Москву; обіграти Бельгію; посадити Тищенка. І, схоже, останнє буде найважчим.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
Популярно
Бої в районі Вовчанська, шість атак на Куп’янському напрямку: ранкові дані ГШ
Бої в районі Вовчанська, шість атак на Куп’янському напрямку: ранкові дані ГШ
25.06.2024, 11:34
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
25.06.2024, 10:33
Головні новини Харкова 25.06: удар по житловій забудові, відключення світла
Головні новини Харкова 25.06: удар по житловій забудові, відключення світла
25.06.2024, 11:37
Рекордну кількість ухилянтів піймали прикордонники: були й жителі Харківщини
Рекордну кількість ухилянтів піймали прикордонники: були й жителі Харківщини
25.06.2024, 11:11
Евакуйовані до Харкова ВПО не хочуть виїжджати, попри обстріли – ХОВА
Евакуйовані до Харкова ВПО не хочуть виїжджати, попри обстріли – ХОВА
25.06.2024, 10:55
У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи
У Харкові “прильоти” – Терехов та Синєгубов про вибухи
25.06.2024, 10:07

Новини за темою:

11:24
Добре, хоч не “рубли” – Береза ​​про “патріотизм” Тищенка
11:20
Спалити Москву, обіграти Бельгію, посадити Тищенка: Фурса про задачі українців
09:05
Нардепу Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини

Ви читали новину: «Спалити Москву, обіграти Бельгію, посадити Тищенка: Фурса про задачі українців»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завдання із зірочкою українців на літо: спалити Москву; обіграти Бельгію; посадити Тищенка. І, схоже, останнє буде найважчим.".