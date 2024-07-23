Победа Трампа на выборах в США будет «пирровой» для республиканцев — политолог

Президентские выборы в США демократы, возможно, и не выиграют, но партию сохранят точно. Как и шансы вернуть контроль над Конгрессом. А вот у республиканцев все может быть наоборот. Пост президента получат, но это будет «пиррова победа» для партии, которую Трамп изменит до неузнаваемости.