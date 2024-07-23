Перемога Трампа на виборах у США буде пірровою для республіканців – політолог
Президентські вибори в США демократи можливо і не виграють, але партію збережуть точно. Як і шанси повернути контроль над Конгресом. А от у республіканців все може бути навпаки. Посаду президента здобудуть, але це буде “піррова перемога” для партії, яку Трамп змінить до невпізнаваності.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: байден, выборы, демократы, рейтерович, республиканцы, сша, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 11:12;
Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президентські вибори в США демократи можливо і не виграють, але партію збережуть точно. Як і шанси повернути контроль над Конгресом.…".