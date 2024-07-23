Перемога Трампа на виборах у США буде пірровою для республіканців – політолог

Президентські вибори в США демократи можливо і не виграють, але партію збережуть точно. Як і шанси повернути контроль над Конгресом. А от у республіканців все може бути навпаки. Посаду президента здобудуть, але це буде “піррова перемога” для партії, яку Трамп змінить до невпізнаваності.