Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

Прежде всего — справедливость — Жорин про мобилизацию населения

Общество 11:03   06.01.2025
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
Прежде всего — справедливость — Жорин про мобилизацию населения Скриншот

У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-нибудь внешнее уже сможет изменить состояние населения. Мобилизовать сможет только внутренняя политика: подход, отношение к людям, правильная информационная работа, а прежде всего – справедливость в стране.

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
Популярно
Что можно купить, продав жилье в Харькове
Что можно купить, продав жилье в Харькове
05.01.2025, 17:41
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
06.01.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
Новости Харькова — главное за 6.01: пожар в харьковской бане, обстрел Орешанки
06.01.2025, 11:05
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
Квартира в Харькове: что интересует покупателей недвижимости
06.01.2025, 09:53
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
В мэрии подвели итоги вчерашних ударов беспилотников по Харькову
06.01.2025, 09:36
Что уничтожили ВСУ в боях на севере области, рассказали в ОТГВ «Харьков»
Что уничтожили ВСУ в боях на севере области, рассказали в ОТГВ «Харьков»
06.01.2025, 11:18

Новости по теме:

10:26
Мнение про компромисс с Путиным — опасная фантазия — профессор Роб Персон
07:35
Что известно о продвижении РФ на Купянском и Боровском направлении: данные ISW
08:14
Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб
09:37
Какие дроны стали чаще использовать россияне на Харьковщине, рассказал военный
19:30
Новости Харькова — главное за 31 декабря: пожар, последствия обстрелов

Вы читали новость: «Прежде всего — справедливость — Жорин про мобилизацию населения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 11:03;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-нибудь внешнее уже сможет изменить…".