Прежде всего — справедливость — Жорин про мобилизацию населения
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У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-нибудь внешнее уже сможет изменить состояние населения. Мобилизовать сможет только внутренняя политика: подход, отношение к людям, правильная информационная работа, а прежде всего – справедливость в стране.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина, Фронт; Теги: война, жорин, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 11:03;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-нибудь внешнее уже сможет изменить…".