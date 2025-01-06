Прежде всего — справедливость — Жорин про мобилизацию населения

У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-нибудь внешнее уже сможет изменить состояние населения. Мобилизовать сможет только внутренняя политика: подход, отношение к людям, правильная информационная работа, а прежде всего – справедливость в стране.