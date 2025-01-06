Насамперед – справедливість – Жорін про мобілізацію населення
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У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан населення. Мобілізувати зможе тільки внутрішня політика: підхід, ставлення до людей, правильна інформаційна робота, а найперше – справедливість в країні.
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- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна, Фронт; Теги: війна, жорин, мобілізація;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 11:03;
Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан…".