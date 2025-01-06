Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

Насамперед – справедливість – Жорін про мобілізацію населення

Політика 11:03   06.01.2025
Максим Жорін
заступник командира 3-ї штурмової бригади
Насамперед – справедливість – Жорін про мобілізацію населення Скриншот

У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан населення. Мобілізувати зможе тільки внутрішня політика: підхід, ставлення до людей, правильна інформаційна робота, а найперше – справедливість в країні.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади
Популярно
Що знищили ЗСУ у боях на півночі області, розповіли у ОТГВ «Харків»
Що знищили ЗСУ у боях на півночі області, розповіли у ОТГВ «Харків»
06.01.2025, 11:18
Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото)
Майже пів години ворог бив із РСЗВ по Золочівщині – наслідки (фото)
06.01.2025, 10:57
РФ побудувала систему резервів так, щоб регулярно наступати на Харківщині
РФ побудувала систему резервів так, щоб регулярно наступати на Харківщині
06.01.2025, 10:34
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
06.01.2025, 06:00
У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову
У мерії підбили підсумки вчорашніх ударів безпілотників по Харкову
06.01.2025, 09:36
Новини Харкова — головне за 6.01: пожежа у харківській лазні, обстріл Орішанки
Новини Харкова — головне за 6.01: пожежа у харківській лазні, обстріл Орішанки
06.01.2025, 11:05

Новини за темою:

10:26
Думка про компроміс із Путіним – небезпечна фантазія – професор Роб Персон
07:35
Що відомо про просування РФ на Куп’янському й Борівському напрямку: дані ISW
08:14
Шість населених пунктів області обстріляла РФ, де наступала – Генштаб
09:37
Які дрони почали частіше використовувати росіяни на Харківщині – військовий
19:30
Новини Харкова — головне за 31 грудня: пожежа, наслідки обстрілів

Ви читали новину: «Насамперед – справедливість – Жорін про мобілізацію населення»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 11:03;

  • Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан…".