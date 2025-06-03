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Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства — Умеров

Мир 12:01   03.06.2025
Рустем Умеров
министр обороны Украины
Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства — Умеров Фото: facebook Рустема Умерова

Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства. Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради подлинного мира, а не имитации переговоров. Наши документы были переданы заранее. Меморандум от РФ появился уже во время встречи. Что создало предпосылки для того, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны. Похоже, что россияне снова тянут время, пытаясь создать «картинку дипломатии» для США без реальных действий.

Автор: Рустем Умеров, министр обороны Украины
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 12:01;

  • Корреспондент Рустем Умеров, министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства. Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради подлинного мира, а не…".