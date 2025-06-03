Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства — Умеров
Фото: facebook Рустема Умерова
Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства. Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради подлинного мира, а не имитации переговоров. Наши документы были переданы заранее. Меморандум от РФ появился уже во время встречи. Что создало предпосылки для того, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны. Похоже, что россияне снова тянут время, пытаясь создать «картинку дипломатии» для США без реальных действий.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: мереговоры, мирные переговоры, перемирие, прекращение огня, Россия, умеров;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 12:01;
Корреспондент Рустем Умеров, министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства. Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради подлинного мира, а не…".