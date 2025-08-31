Live
Наступательная кампания РФ закончилась практически ничем — Генштаб ВСУ

Сказано 16:07   31.08.2025
Генштаб ВСУ
Через три с половиной года полномасштабной агрессии кремля его очередная «сезонная» наступательная кампания закончилась практически нечем… Фейковые реляции противника о «зонах безопасности» в Сумской и Харьковской областях — ничто иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь… Поданные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены. В то же время 100% подтвержденный результат, достигнутый россиянами с начала 2025 года, – это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Автор: Генштаб ВСУ
