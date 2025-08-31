Наступальна кампанія РФ закінчилася практично нічим – Генштаб ЗСУ
Через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова “сезонна” наступальна кампанія закінчилася практично нічим… Фейкові реляції противника про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат… Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими.
Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 16:07
