Наступальна кампанія РФ закінчилася практично нічим – Генштаб ЗСУ

Сказано 16:07   31.08.2025
Генштаб ЗСУ
Через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова “сезонна” наступальна кампанія закінчилася практично нічим… Фейкові реляції противника про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях –  ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат… Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, –  це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими.

Автор: Генштаб ЗСУ
