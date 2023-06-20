Католицький чернець покинув монастир у Німеччині і одружився з ексчерницею

Католицький чернець дотримувався 42 років обітниці безшлюбності, повідомляє BILD.

67-річний Ульріх та 78-річна Беате повінчалися напередодні у бенедиктинському абатстві Марія Лаах на заході Німеччини.

Наречений 42 роки був католицьким ченцем-францисканцем і дотримувався целібату. Наречена була черницею 11 років, після чого народила дитину, але так і не створила родину.

У 2009 році Беате відвідала монастир, де Ульріх був настоятелем. Там вони познайомились і почали листуватися. За 10 років Ульріх залишив монастир заради кохання.

У 2020 році Ульріх і Беате уклали громадянський шлюб, а за три роки повінчалися.

«Це вінчання особливе для мене та Беате, – сказав Ульріх в інтерв’ю BILD. — Ми хотіли сказати «так» перед Богом і людьми. Який подарунок випробувати таке кохання!»