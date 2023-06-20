Католицький чернець покинув монастир у Німеччині і одружився з ексчерницею
Католицький чернець дотримувався 42 років обітниці безшлюбності, повідомляє BILD.
67-річний Ульріх та 78-річна Беате повінчалися напередодні у бенедиктинському абатстві Марія Лаах на заході Німеччини.
Наречений 42 роки був католицьким ченцем-францисканцем і дотримувався целібату. Наречена була черницею 11 років, після чого народила дитину, але так і не створила родину.
У 2009 році Беате відвідала монастир, де Ульріх був настоятелем. Там вони познайомились і почали листуватися. За 10 років Ульріх залишив монастир заради кохання.
У 2020 році Ульріх і Беате уклали громадянський шлюб, а за три роки повінчалися.
«Це вінчання особливе для мене та Беате, – сказав Ульріх в інтерв’ю BILD. — Ми хотіли сказати «так» перед Богом і людьми. Який подарунок випробувати таке кохання!»
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Католицький чернець дотримувався 42 років обітниці безшлюбності, повідомляє BILD. ".