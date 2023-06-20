Католический монах бросил монастырь в Германии и женился на экс-монашке

Католический монах соблюдал 42 года обета безбрачия, сообщает BILD.

67-летний Ульрих и 78-летняя Беате обвенчались накануне в бенедиктинском аббатстве Мария Лаах на западе Германии.

Жених 42 года был католическим монахом-францисканцем и соблюдал целибат. Невеста была монашкой 11 лет, после чего родила ребенка, но так и не создала семьи.

В 2009 году Беате посетила монастырь, где Ульрих был настоятелем. Там они познакомились и начали переписываться. Спустя 10 лет Ульрих покинул монастырь ради любви.

В 2020 году Ульрих и Беате заключили гражданский брак, а спустя три года обвенчались.

«Это венчание особенное для меня и Беате, — сказал Ульрих в интервью BILD. — Мы хотели сказать «да» перед лицом Бога и людей. Какой подарок испытать такую любовь!»