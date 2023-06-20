Live
  • Вторник 20.06.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

Католический монах бросил монастырь в Германии и женился на экс-монашке

Мир 19:15   20.06.2023
Оксана Якушко
Католический монах бросил монастырь в Германии и женился на экс-монашке BILD

Католический монах соблюдал 42 года обета безбрачия, сообщает BILD.

67-летний Ульрих и 78-летняя Беате обвенчались накануне в бенедиктинском аббатстве Мария Лаах на западе Германии.

Жених 42 года был католическим монахом-францисканцем и соблюдал целибат. Невеста была монашкой 11 лет, после чего родила ребенка, но так и не создала семьи.

В 2009 году Беате посетила монастырь, где Ульрих был настоятелем. Там они познакомились и начали переписываться. Спустя 10 лет Ульрих покинул монастырь ради любви.

В 2020 году Ульрих и Беате заключили гражданский брак, а спустя три года обвенчались.

«Это венчание особенное для меня и Беате, — сказал Ульрих в интервью BILD. — Мы хотели сказать «да» перед лицом Бога и людей. Какой подарок испытать такую любовь!»

Читайте также: Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
В Харькове – новая волна возвращений жителей: к ним обратился Терехов
20.06.2023
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
ISW заявляет, что войска РФ добились успехов в районе Купянска (карта)
20.06.2023
На Харьковщине вновь изменили правила продажи алкоголя — приказ Синегубова
На Харьковщине вновь изменили правила продажи алкоголя — приказ Синегубова
20.06.2023
Россияне учли свои ошибки на Харьковщине. Что сдерживает наступление ВСУ?
Россияне учли свои ошибки на Харьковщине. Что сдерживает наступление ВСУ?
20.06.2023
«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
«ХТС», водоканал и другие коммунальные службы: Терехов приглашает на работу
20.06.2023
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
19.06.2023

Новости по теме:

14:37
Увеличили поставки люкса. Hugo Boss продолжает кровавый бизнес в рф
13:30
240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?
16:26
Как преподаватель из Харькова нашел работу в школе Берлина (видео)
15:25
Виолончелист из Харькова играет воздушную тревогу на выставке в метро Берлина
16:21
Как в метро Харькова прятались и выживали. В подземке Берлина – фотовыставка

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Католический монах бросил монастырь в Германии и женился на экс-монашке»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 19:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Католический монах соблюдал 42 года обета безбрачия, сообщает BILD.".