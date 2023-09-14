Біокосарки. Футбольний клуб першим у світі найняв кіз для стрижки стадіону

Німецький футбольний клуб «Хемі Лейпциг» запросив десяток кіз, щоб ті вищипували траву на насипу його домашнього стадіону, де обладнані трибуни, пише BILD .

“Хемі Лейпциг” грає в регіональній лізі “Північний Схід”. Його домашній стадіон – Альфред-Кунце-Шпортпарк на північному заході Лейпцига. Минулого літа керівництво клубу пішло на експеримент і найняло десяток кіз, щоб упорядкували насип, де обладнані трибуни.

«Ми домовилися, що кози залишаться у нас на літо. Їх використали, щоб очистити від бур’янів схили трибун стадіону. Це ідеальне рішення, тому що схили важко косити», – сказав спортивний директор клубу Ганс Йорку.

Оглядач BILD Андре Шмідт зазначає, що «більш екологічної акції важко собі уявити».