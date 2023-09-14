Біокосарки. Футбольний клуб першим у світі найняв кіз для стрижки стадіону
Німецький футбольний клуб «Хемі Лейпциг» запросив десяток кіз, щоб ті вищипували траву на насипу його домашнього стадіону, де обладнані трибуни, пише BILD .
“Хемі Лейпциг” грає в регіональній лізі “Північний Схід”. Його домашній стадіон – Альфред-Кунце-Шпортпарк на північному заході Лейпцига. Минулого літа керівництво клубу пішло на експеримент і найняло десяток кіз, щоб упорядкували насип, де обладнані трибуни.
«Ми домовилися, що кози залишаться у нас на літо. Їх використали, щоб очистити від бур’янів схили трибун стадіону. Це ідеальне рішення, тому що схили важко косити», – сказав спортивний директор клубу Ганс Йорку.
Оглядач BILD Андре Шмідт зазначає, що «більш екологічної акції важко собі уявити».
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 14:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Німецький футбольний клуб «Хемі Лейпциг» запросив десяток кіз, щоб ті вищипували траву на насипу його домашнього стадіону, де обладнані трибуни, пише BILD .".