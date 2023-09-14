Биокосилки. Футбольный клуб первым в мире нанял коз для стрижки стадиона
Германский футбольный клуб «Хеми Лейпциг» пригласил десяток коз, чтобы те выщипывали траву на насыпи его домашнего стадиона, где оборудованы трибуны, пишет BILD.
«Хеми Лейпциг» играет в региональной лиге «Северо-Восток». Его домашний стадион — «Альфред-Кунце-Шпортпарк» на северо-западе Лейпцига. Минувшим летом руководство клуба пошло на эксперимент и наняло десяток коз, чтобы привели в порядок насыпь, где оборудованы трибуны.
«Мы договорились, что козы побудут у нас на лето. Их использовали, чтобы очистить от сорняков склоны трибун стадиона. Это идеальное решение, потому что склоны трудно косить», — сказал спортивный директор клуба Ганс Йорке.
Обозреватель BILD Андре Шмидт отмечает, что «более экологической акции трудно себе представить».
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 14:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Германский футбольный клуб «Хеми Лейпциг» пригласил десяток коз, чтобы те выщипывали траву на насыпи его домашнего стадиона, где оборудованы трибуны, пишет BILD.".