Кремнієва долина допомагає США створити гіперзвукову зброю краще, ніж у Китая

США на кілька років відстають від своїх найбільших конкурентів у галузі передових технологій гіперзвукових ракет. Кремнієва долина робить ставку на те, що допоможе військовим надолужити втрачене, пише WSJ. Фонди, які раніше підтримували різні напрямки бізнесу — криптовалюту, відеоігри, роздрібну торгівлю чи охорону здоров’я — тепер роблять ставку на гіперзвук.

Венчурні капіталісти, більш відомі тим, що вкладають гроші в послуги програмного забезпечення для бізнесу та програми для соцмереж, зараз вкладають сотні мільйонів доларів у розробку технології гіперзвукової зброї, яку військові США хочуть, але досі не можуть отримати, попри десятиліття розробок у цій галузі. Китай та РФ вже підготували ці ракети до використання на полі бою. Інвестори та стартапи Кремнієвої долини хочуть допомогти військовим США заповнити цю прогалину.

Вступ Кремнієвої долини в гіперзвукові перегони є одним із найамбіційніших прикладів її недавнього занурення в оборонну промисловість. Венчурний капітал за останні десятиліття в основному уникав фінансування дорогих розробок апаратного забезпечення та більшості додатків для збройних сил США, віддаючи перевагу технологіям, які вимагають менше авансових грошей та швидше приносять прибуток.

Сет Вінтеррот, партнер Eclipse Ventures, венчурної компанії оборонних технологій Кремнієвої долини, яка підтримала гіперзвуковий стартап Ursa Major, сказав, що величезна технічна проблема гіперзвукових систем потребує співпраці між стартапами, великими оборонними фірмами та урядом.

«Ми тут не створюємо віджети. Це складна інженерія», – сказав він. – Ми відстаємо від наших супротивників, і нам треба працювати разом, щоб їх наздогнати».

Гіперзвукові літаки та зброя літають зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку або навіть швидше, і що становить не менше 6115 км/год. Літак повинен витримувати температуру у тисячі градусів. Найбільші держави світу перебувають у перегонах за розробку найдосконаліших ракет, які можна буде запускати з великих відстаней, ухилятися від засобів протиповітряної оборони, маневрувати і швидко вражати цілі, перш ніж противник зможе підготуватися або навіть дізнатися про своє наближення.

Витрати Міноборони США на гіперзвук роблять його привабливим для венчурних капіталістів; він також є одним із найбільш ризикованих, враховуючи малоймовірність успіху. Найтриваліший несекретний випробувальний політ військових гіперзвукових літаків США тривав трохи більш як троє хвилин.

Представник міністерства оборони заявив, що гіперзвукова стратегія міністерства не ґрунтується на спробі зрівнятися зі стратегією Китаю чи Росії.

За останні два роки венчурні капіталісти вклали понад 500 мільйонів доларів в американські стартапи, які працюють над системами. Фонди, які раніше підтримували різні напрямки бізнесу — криптовалюту, відеоігри, роздрібну торгівлю чи охорону здоров’я — тепер роблять ставку на гіперзвук.

Стартапи, зокрема Hermeus і Venus Aerospace, які розробляють літаки для автономного польоту на гіперзвукових швидкостях, розповідають про переваги приватного капіталу та новітніх розробок зниження витрат Міністерства оборони. Компанії з венчурним капіталом створюють все: від послуг із запусків та льотних випробувань до літаків та двигунів для гіперзвукових систем, хоча до створення готового продукту багатьом з них ще далеко.

Військові США мало що можуть показати після десятиліть та мільярдів доларів, які вони витратили на розробку передових систем. Вони не мають ні наступальних, ні оборонних гіперзвукових систем. У Міноборони США заявили, що військові перебувають на шляху створення деяких гіперзвукових засобів до середини десятиліття.

Пекін здивував військових лідерів США, коли 2021 року запустив гіперзвукову ракету над Південно-Китайським морем, яка летіла зі швидкістю понад 24 км/год. РФ використовує гіперзвукові ракети проти України, у тому числі нову, яка, за словами Москви, може розвивати швидкість у вісім разів швидше за звук.

“Америці необхідно відновити свою перевагу з погляду здатності вражати цілі на відстані”, – сказав Брайон Харгіс, виконавчий директор Castelion, стартапа в Каліфорнії, який розробляє систему гіперзвукової зброї великої дальності, яка включатиме вибухівку.

Венчурні капіталісти роблять ставку на те, що у них з’явиться зацікавлений клієнт в особі Пентагону.

З 2019 року Міністерство оборони США витратило понад 8 мільярдів доларів на спроби додати до свого арсеналу гіперзвукову зброю та має не менше 18,7 мільярдів доларів на фінансування поточних програм.

Адміністрація Байдена назвала гіперзвук найважливішою технологією національної безпеки. Хайді Шью, заступник міністра оборони з досліджень та розробок, повідомила членам Конгресу, що міністерство потроїть кількість випробувань гіперзвукових літаків за допомогою технологічних компаній. Минулого року відомство здійснило близько 10 випробувальних польотів.

Стартапи приватного сектору кращі, ніж Міністерство оборони, тому що беруть на себе ризики та здобувають уроки з невдач, сказав генеральний директор Ursa Major Джо Лаурієнті.

Ной Шейнбаум, засновник Front Door Defense, дослідницької служби для оборонних стартапів, сказав, що багато контрактів на гіперзвукову продукцію, швидше за все, буде засекречено, а багато молодих стартапів такого дозволу немає.