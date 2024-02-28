Кремниевая долина помогает США создать гиперзвуковое оружие лучше, чем в Китае

США на несколько лет отстают от своих крупнейших конкурентов в области передовых технологий гиперзвуковых ракет. Кремниевая долина делает ставку на то, что это поможет военным наверстать упущенное, пишет WSJ. Фонды, которые ранее поддерживали самые разные направления бизнеса — криптовалюту, видеоигры, розничную торговлю или здравоохранение — теперь делают ставку на гиперзвук.

Венчурные капиталисты, более известные тем, что вкладывают деньги в услуги программного обеспечения для бизнеса и приложения для соцсетей, сейчас вкладывают сотни миллионов долларов в разработку технологии гиперзвукового оружия, которую военные США хотят, но до сих пор не могут получить, несмотря на десятилетия разработок в этой отрасли. Китай и РФ уже подготовили эти ракеты к использованию на поле боя. Инвесторы и стартапы Кремниевой долины хотят помочь военным США заполнить этот пробел.

Вступление Кремниевой долины в гиперзвуковую гонку является одним из самых амбициозных примеров ее недавнего погружения в оборонную промышленность. Венчурный капитал за последние десятилетия в основном избегал финансирования дорогостоящих разработок аппаратного обеспечения и большинства приложений для вооруженных сил США, отдавая предпочтение технологиям, которые требуют меньше авансовых денег и быстрее приносят прибыль.

Сет Винтеррот, партнер Eclipse Ventures, венчурной компании оборонных технологий Кремниевой долины, которая поддержала гиперзвуковой стартап Ursa Major, сказал, что огромная техническая проблема гиперзвуковых систем требует сотрудничества между стартапами, крупными оборонными фирмами и правительством.

«Мы здесь не создаем виджеты. Это сложная инженерия», — сказал он. – Мы отстаем от наших противников, и нам нужно работать вместе, чтобы их догнать».

Гиперзвуковые самолеты и оружие летают со скоростью в пять раз превышающей скорость звука или даже быстрее, что составляет не менее 6115 км/час. Самолет должен выдерживать температуру в тысячи градусов. Крупнейшие державы мира находятся в гонке за разработку самых совершенных ракет, которые можно будет запускать с больших расстояний, уклоняться от средств противовоздушной обороны, маневрировать и быстро поражать цели — прежде чем противник сможет подготовиться или даже узнать о своем приближении.

Расходы Минобороны США на гиперзвук делают его привлекательным для венчурных капиталистов; он также является одним из самых рискованных, учитывая маловероятность успеха. Самый продолжительный несекретный испытательный полет военных гиперзвуковых самолетов США длился чуть более трех минут.

Представитель министерства обороны заявил, что гиперзвуковая стратегия министерства не основана на попытке сравниться со стратегией Китая или России.

За последние два года венчурные капиталисты вложили более 500 миллионов долларов в американские стартапы, работающие над системами. Фонды, которые ранее поддерживали самые разные направления бизнеса — криптовалюту, видеоигры, розничную торговлю или здравоохранение — теперь делают ставку на гиперзвук.

Стартапы, в том числе Hermeus и Venus Aerospace, которые разрабатывают самолеты для автономного полета на гиперзвуковых скоростях, рассказывают о преимуществах частного капитала и новейших разработок для снижения затрат Министерства обороны. Компании с венчурным капиталом создают все: от услуг по запускам и летным испытаниям до самолетов и двигателей для гиперзвуковых систем, хотя до создания готового продукта многим из них еще далеко.

Военные США мало что могут показать после десятилетий и миллиардов долларов, которые они потратили на разработку передовых систем. У них нет ни наступательных, ни оборонительных гиперзвуковых систем. В Минобороны США заявили, что военные находятся на пути к созданию некоторых гиперзвуковых средств к середине десятилетия.

Пекин удивил военных лидеров США, когда в 2021 году запустил гиперзвуковую ракету над Южно-Китайским морем, которая летела со скоростью более 24 км/час. РФ использует гиперзвуковые ракеты против Украины, в том числе новую, которая, по словам Москвы, может развивать скорость в восемь раз быстрее звука.

«Америке необходимо восстановить свое преимущество с точки зрения способности поражать цели на расстоянии», — сказал Брайон Харгис, исполнительный директор Castelion, стартапа в Калифорнии, разрабатывающего систему гиперзвукового оружия большой дальности, которая будет включать взрывчатку.

Венчурные капиталисты делают ставку на то, что у них появится все более заинтересованный клиент в лице Пентагона.

С 2019 года Министерство обороны США потратило более 8 миллиардов долларов на попытки добавить в свой арсенал гиперзвуковое оружие и имеет не менее 18,7 миллиардов долларов на финансирование текущих программ.

Администрация Байдена назвала гиперзвук важнейшей технологией для национальной безопасности. Хайди Шью, заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам, сообщила членам Конгресса, что министерство утроит количество испытаний гиперзвуковых самолетов с помощью технологических компаний. В прошлом году ведомство совершило около 10 испытательных полетов.

Стартапы частного сектора часто лучше, чем Министерство обороны, потому что принимают на себя риски и извлекают уроки из неудач, сказал генеральный директор Ursa Major Джо Лауриенти.

Ной Шейнбаум, основатель Front Door Defense, исследовательской службы для оборонных стартапов, сказал, что многие контракты на гиперзвуковую продукцию, скорее всего, будут засекречены, а у многих молодых стартапов такого разрешения нет.