Поїзд Харків-Київ затримується на 5,5 годин: людям готують нічліг на вокзалі
Поїзд Інтерсіті+ №723 Харків-Київ затримується на 5 годин 34 хвилини.
Як повідомляють в Укрзалізниці, станом на 20:30 за графіком йдуть 34 пасажирські потяги, до 30 хвилин затримуються 12 рейсів, а від 30 хвилин і більше – 20.
“Пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після початку комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалах. На найбільших вокзалах країни вже організовані місця відпочинку, а гарячий чай та вечеря для пасажирів в Києві підготовлені разом з нашими партнерами World Central Kitchen”, – йдеться у публікації.
Як розповів в етері телемарафону речник Міноборони Олександр Мотузяник, сьогодні армія РФ запустила по Україні 84 ракети і застосувала 24 безпілотники, 13 з яких — дрони-камікадзе Shahed-126. Сили ППО України знищили 56 повітряних цілей — 43 крилаті ракети та 13 безпілотників.
Сьогодні вдень на Харківщині частина електричок затримувалася, а частину обмежили.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задержка, киев, поезд, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 21:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд Харків-Київ затримується на 5,5 годин: людям готують нічліг на вокзалі".