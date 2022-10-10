На Харківщині затримуються електрички
Крім того, деякі приміські рейси на Харківщині обмежили, повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.
“Приміські потяги в Харківській області рухаються із затримками у зв’язку із знеструмленням контактної мережі. Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежені до станції Самойлівка”, – повідомила пресслужба “УЗ”.
Раніше залізничники інформували про затримки поїздів західного напрямку у зв’язку із пошкодженням об’єктів енергетики.
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Нагадаємо, в Харкові зараз також не працює наземний транспорт і метрополітен. У місті немає електрики та частково – води. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення розбитих російськими терористами об’єктів після відбою повітряної тривоги.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", электрички; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 12:11;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримуються електрички".