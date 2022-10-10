На Харківщині затримуються електрички

Крім того, деякі приміські рейси на Харківщині обмежили, повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Приміські потяги в Харківській області рухаються із затримками у зв’язку із знеструмленням контактної мережі. Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежені до станції Самойлівка”, – повідомила пресслужба “УЗ”.

Раніше залізничники інформували про затримки поїздів західного напрямку у зв’язку із пошкодженням об’єктів енергетики.

Нагадаємо, в Харкові зараз також не працює наземний транспорт і метрополітен. У місті немає електрики та частково – води. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення розбитих російськими терористами об’єктів після відбою повітряної тривоги.