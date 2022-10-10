На Харьковщине задерживаются электрички
Кроме того, некоторые пригородные рейсы на Харьковщине ограничили, сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
«Пригородные поезда в Харьковской области двигаются с задержками в связи с обесточиванием контактной сети. Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до станции Самойловка», — сообщила пресс-служба «УЗ».
Ранее железнодорожники информировали о задержках поездов западного направления в связи с повреждением объектов энергетики.
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Напомним, в Харькове в данный момент также не работает наземный транспорт и метрополитен. В городе нет электричества и частично — воды. Ремонтные бригады преступят к восстановлению разбитых российскими террористами объектов после отбоя воздушной тревоги.Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", электрички; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 12:11;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задерживаются электрички".