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На Харьковщине задерживаются электрички

Общество 12:11   10.10.2022
Алексей Наумов

Кроме того, некоторые пригородные рейсы на Харьковщине ограничили, сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Пригородные поезда в Харьковской области двигаются с задержками в связи с обесточиванием контактной сети. Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до станции Самойловка», — сообщила пресс-служба «УЗ».

Ранее железнодорожники информировали о задержках поездов западного направления в связи с повреждением объектов энергетики.

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Напомним, в Харькове в данный момент также не работает наземный транспорт и метрополитен. В городе нет электричества и частично — воды. Ремонтные бригады преступят к восстановлению разбитых российскими террористами объектов после отбоя воздушной тревоги.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 12:11;

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