На Харьковщине задерживаются электрички

Кроме того, некоторые пригородные рейсы на Харьковщине ограничили, сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Пригородные поезда в Харьковской области двигаются с задержками в связи с обесточиванием контактной сети. Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до станции Самойловка», — сообщила пресс-служба «УЗ».

Ранее железнодорожники информировали о задержках поездов западного направления в связи с повреждением объектов энергетики.

Напомним, в Харькове в данный момент также не работает наземный транспорт и метрополитен. В городе нет электричества и частично — воды. Ремонтные бригады преступят к восстановлению разбитых российскими террористами объектов после отбоя воздушной тревоги.