Поезд Харьков-Киев задерживается на 5,5 часов: людям готовят ночлег на вокзале
Поезд Интерсити+ №723 Харьков-Киев задерживается на 5 часов 34 минуты.
Как сообщают в Укрзалізниці, по состоянию на 20:30 по графику идут 34 пассажирских поезда, до 30 минут задерживаются 12 рейсов, а от 30 минут и более — 20.
«Пассажиры всех рейсов, которые прибудут сегодня после начала комендантского часа, смогут остаться на ночь на вокзалах. На крупнейших вокзалах страны уже организованы места отдыха, а горячий чай и ужин для пассажиров в Киеве подготовлены вместе с нашими партнерами World Central Kitchen», — говорится в публикации.
Как рассказал в эфире телемарафона спикер Минобороны Александр Мотузяник, сегодня армия РФ запустила по Украине 84 ракеты и применила 24 беспилотника, 13 из которых — дроны-камикадзе Shahed-126. Силы ПВО Украины уничтожили 56 воздушных целей — 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.
Сегодня днем на Харьковщине часть электричек задерживалась, а часть — ограничили.Категории: Общество, Харьков; Теги: задержка, киев, поезд, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд Харьков-Киев задерживается на 5,5 часов: людям готовят ночлег на вокзале".