Утримували в сараї, ґвалтували та били струмом: історія 52-річної ізюмчанки

“Коли мене довели, я хотіла повіситись”. 52-річна мешканка Ізюма Алла розповіла журналістам, що під час окупації міста у липні російські військові протягом 10 днів утримували її у сараї, ґвалтували та били струмом, а також знущалися над її чоловіком.

За словами Алли, осіб, які її затримали, цікавила інформація про її сина – працівника СБУ, а також про неї та чоловіка – обидва вони працювали в регіональній газовій компанії, пише The Washington Post.

“Він мене роздягнув і запропонував своїм хлопцям, хто перший піде мене ґвалтувати. Один каже: “Я не піду, мені не подобається”. Другий каже: “Вона худа дуже”. Я тоді подумала, що вони залякують, ґвалтувати вони не будуть. Але старший каже: “А мені подобається”. Він більше оральний секс і більше руками всюди лазив. Тому що я кричала, і в нього не дуже виходило по чоловічій лінії це все зробити. І він мене киданув на матрас і сказав: “Чекай мене завтра”. Вони закрили сарай і вийшли. Відкрив гараж, де мій чоловік знаходився, і почав кричати: “Я зґвалтував твою дружину, нам було дуже добре”, – розповіла жінка.

Відео: The Washington Post



На цегляній стіні Алла за допомогою цвяха видряпала своє ім’я, а також слова “ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ”, “РОЗДЯГНЕНА”, “БІЛЬ”.

“Я думала, що якщо син шукатиме мене, то знайде ці написи і зрозуміє, що я була там і там загинула”, – згадує жінка.

10 липня загарбники несподівано заявили, що задоволені відповідями Алли та її чоловіка та кинули їх на бензоколонці на узбіччі дороги. Подружжя тікало через Росію, Білорусь та Польщу, поки не дісталося частини України, не окупованої РФ, де Алла пройшла гінекологічне лікування. У вересні, за кілька днів після того, як ЗСУ звільнили Ізюм, Алла та її чоловік повернулися до рідного міста.