Удерживали в сарае, насиловали и били током: история 52-летней изюмчанки

«Когда меня довели, я хотела повеситься». 52-летняя жительница Изюма Алла рассказала журналистам, что во время оккупации города в июле российские военные в течение 10 дней удерживали ее в сарае, насиловали и били током, а также издевались над ее мужем.

По словам Аллы, лиц, которые ее задержали, интересовала информация о ее сыне — работнике СБУ, а также о ней и муже — оба они работали в региональной газовой компании, пишет The Washington Post.

«Он меня раздел и предложил своим ребятам, кто первый пойдет меня насиловать. Один говорит: «Я не пойду, мне не нравится». Второй говорит: «Она худая очень». Я тогда подумала, что они запугивают, насиловать они не будут. Но старший говорит: «А мне нравится». Он больше оральный секс и больше руками везде лазил. Потому что я кричала, и у него не очень получалось по мужской линии это все сделать. И он меня бросил на матрас и сказал: «Жди меня завтра». Они закрыли сарай и вышли. Открыл гараж, где мой муж находился, и начал кричать: «Я изнасиловал твою жену, нам было очень хорошо», — рассказала женщина.

Видео: The Washington Post



На кирпичной стене Алла с помощью гвоздя нацарапала свое имя, а также слова «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК», «РАЗДЕТАЯ», «БОЛЬ».

«Я думала, что если сын будет меня искать, то найдет эти надписи и поймет, что я была там и там погибла», — вспоминает женщина.

10 июля захватчики неожиданно заявили, что удовлетворены ответами Аллы и ее мужа и бросили их на бензоколонке на обочине дороги. Супруги бежали через Россию, Беларусь и Польшу, пока не добрались до части Украины, не оккупированной Россией, где Алла прошла гинекологическое лечение. В сентябре, через несколько дней после того, как ВСУ освободили Изюм, Алла и ее муж впервые вернулись в родной город.