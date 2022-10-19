Харківський експерт прогнозує подорожчання яєць аж до грудня
Від 58 до майже сотні гривень за десяток коштують яйця у Харкові. У вересні ціна на цей продукт порівняно із серпнем зросла на 13%, повідомляють у Головному управлінні статистики у Харківській області. Стрибок вартості яєць у жовтні ще не публікувався.
Як розповів “Українському Радіо Харків” директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук України Олег Катеринич, нині кілограм комбікорму коштує 10-15 гривень, з огляду на це середньостатистична ціна одного яйця – близько 5 гривень, передає “Суспільне” .
“Для виробництва десяти яєць на птахофабриці потрібно витратити кормів на 1,5 грн. Вартість кормів складає 60-70% від загальної собівартості виробництва харчових яєць. Якщо 60% — це 1,5 грн, то ми отримуємо близько 2,5 грн, майже до 3 грн за штуку”, – пояснив експерт.
За його словами, влітку яйця завжди дешевші, а торік у цей час десяток коштував 45-47 гривень. Експерт прогнозує, що подорожчання триватиме до грудня.
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“Думаю, 6-7 грн відповідно до сучасної вартості комбікормів і енергоресурсу — це така ціна, яка задовольнить як виробників, так і торговельний мережі”, – додав Катеринич.Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: стоимость, Харків, цена, яйца; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський експерт прогнозує подорожчання яєць аж до грудня".