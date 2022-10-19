Харківський експерт прогнозує подорожчання яєць аж до грудня

Від 58 до майже сотні гривень за десяток коштують яйця у Харкові. У вересні ціна на цей продукт порівняно із серпнем зросла на 13%, повідомляють у Головному управлінні статистики у Харківській області. Стрибок вартості яєць у жовтні ще не публікувався.

Як розповів “Українському Радіо Харків” директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук України Олег Катеринич, нині кілограм комбікорму коштує 10-15 гривень, з огляду на це середньостатистична ціна одного яйця – близько 5 гривень, передає “Суспільне” .

“Для виробництва десяти яєць на птахофабриці потрібно витратити кормів на 1,5 грн. Вартість кормів складає 60-70% від загальної собівартості виробництва харчових яєць. Якщо 60% — це 1,5 грн, то ми отримуємо близько 2,5 грн, майже до 3 грн за штуку”, – пояснив експерт.

За його словами, влітку яйця завжди дешевші, а торік у цей час десяток коштував 45-47 гривень. Експерт прогнозує, що подорожчання триватиме до грудня.

“Думаю, 6-7 грн відповідно до сучасної вартості комбікормів і енергоресурсу — це така ціна, яка задовольнить як виробників, так і торговельний мережі”, – додав Катеринич.