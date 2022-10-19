Live
  • Середа 19.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🟢

Харківський експерт прогнозує подорожчання яєць аж до грудня

Економіка 19:17   19.10.2022
Олена Нагорна
Харківський експерт прогнозує подорожчання яєць аж до грудня

Від 58 до майже сотні гривень за десяток коштують яйця у Харкові. У вересні ціна на цей продукт порівняно із серпнем зросла на 13%, повідомляють у Головному управлінні статистики у Харківській області. Стрибок вартості яєць у жовтні ще не публікувався.

Як розповів “Українському Радіо Харків” директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук України Олег Катеринич, нині кілограм комбікорму коштує 10-15 гривень, з огляду на це середньостатистична ціна одного яйця – близько 5 гривень, передає “Суспільне” .

“Для виробництва десяти яєць на птахофабриці потрібно витратити кормів на 1,5 грн. Вартість кормів складає 60-70% від загальної собівартості виробництва харчових яєць. Якщо 60% — це 1,5 грн, то ми отримуємо близько 2,5 грн, майже до 3 грн за штуку”, – пояснив експерт.

За його словами, влітку яйця завжди дешевші, а торік у цей час десяток коштував 45-47 гривень. Експерт прогнозує, що подорожчання триватиме до грудня.

Читайте також: Пережити зиму: скільки у Харкові коштують генератори та обігрівачі

“Думаю, 6-7 грн відповідно до сучасної вартості комбікормів і енергоресурсу — це така ціна, яка задовольнить як виробників, так і торговельний мережі”, – додав Катеринич.

Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:48
Десять населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
17:54
Вимагав 10 тис дол у підприємця: жителю Первомайського повідомили про підозру
17:27
Які міста Харківщини готові до пуску тепла, а які ні. Дані Синєгубова
16:38
Харків’янка «зливала» рф інформацію про позиції ЗСУ і ТРО
15:44
Підтримував війну проти України: в Ізюмі викрили лікаря-колаборанта

Ви читали новину: «Харківський експерт прогнозує подорожчання яєць аж до грудня»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 19:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський експерт прогнозує подорожчання яєць аж до грудня".