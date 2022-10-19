Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря
От 58 до почти сотни гривен за десяток стоят яйца в Харькове. В сентябре цена на этот продукт по сравнению с августом выросла на 13%, сообщают в Главном управлении статистики в Харьковской области. Скачок стоимости яиц в октябре еще не публиковался.
Как рассказал «Украинскому Радио Харьков» директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины Олег Катеринич, сейчас килограмм комбикорма стоит 10-15 гривен, с учетом этого среднестатистическая цена одного яйца — около 5 гривен, передает «Суспільне».
«Для производства десяти яиц на птицефабрике нужно потратить кормов на 1,5 гривны. Стоимость кормов составляет 60-70% от общей себестоимости производства пищевых яиц. Если 60% — это 1,5 гривны, то мы получаем около 2,5 гривен, почти до 3 гривны за штуку», — пояснил эксперт.
По его словам, летом яйца всегда дешевле, а в прошлом году в это время десяток стоил 45-47 гривен. Эксперт прогнозирует, что подорожание будет продолжаться до декабря.
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«Думаю, 6-7 гривен в соответствии с современной стоимостью комбикормов и энергоресурса — это такая цена, которая удовлетворит как производителей, так и торговые сети», — добавил Катеринич.Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: стоимость, Харьков, цена, яйца; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря".