Live
  • Среда 19.10.2022
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🟢

Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря

Общество 19:17   19.10.2022
Елена Нагорная
Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря

От 58 до почти сотни гривен за десяток стоят яйца в Харькове. В сентябре цена на этот продукт по сравнению с августом выросла на 13%, сообщают в Главном управлении статистики в Харьковской области. Скачок стоимости яиц в октябре еще не публиковался.

Как рассказал «Украинскому Радио Харьков» директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины Олег Катеринич, сейчас килограмм комбикорма стоит 10-15 гривен, с учетом этого среднестатистическая цена одного яйца — около 5 гривен, передает «Суспільне».

«Для производства десяти яиц на птицефабрике нужно потратить кормов на 1,5 гривны. Стоимость кормов составляет 60-70% от общей себестоимости производства пищевых яиц. Если 60% — это 1,5 гривны, то мы получаем около 2,5 гривен, почти до 3 гривны за штуку», — пояснил эксперт.

По его словам, летом яйца всегда дешевле, а в прошлом году в это время десяток стоил 45-47 гривен. Эксперт прогнозирует, что подорожание будет продолжаться до декабря.

Читайте также: Пережить зиму: сколько в Харькове стоят генераторы и обогреватели

«Думаю, 6-7 гривен в соответствии с современной стоимостью комбикормов и энергоресурса — это такая цена, которая удовлетворит как производителей, так и торговые сети», — добавил Катеринич.

Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:52
Электрошоковые дубинки бросили военные РФ в домах жителей Харьковщины (фото)
18:48
Десять населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
17:54
Вымогал 10 тыс дол у бизнесмена: жителю г. Первомайский сообщили о подозрении
17:27
Какие города Харьковщины готовы к пуску тепла, а какие нет. Данные Синегубова
16:38
Харьковчанка «сливала» рф информацию о позициях ВСУ и ТРО

Вы читали новость: «Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 19:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря".