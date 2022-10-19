Харьковский эксперт прогнозирует подорожание яиц вплоть до декабря

От 58 до почти сотни гривен за десяток стоят яйца в Харькове. В сентябре цена на этот продукт по сравнению с августом выросла на 13%, сообщают в Главном управлении статистики в Харьковской области. Скачок стоимости яиц в октябре еще не публиковался.

Как рассказал «Украинскому Радио Харьков» директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины Олег Катеринич, сейчас килограмм комбикорма стоит 10-15 гривен, с учетом этого среднестатистическая цена одного яйца — около 5 гривен, передает «Суспільне».

«Для производства десяти яиц на птицефабрике нужно потратить кормов на 1,5 гривны. Стоимость кормов составляет 60-70% от общей себестоимости производства пищевых яиц. Если 60% — это 1,5 гривны, то мы получаем около 2,5 гривен, почти до 3 гривны за штуку», — пояснил эксперт.

По его словам, летом яйца всегда дешевле, а в прошлом году в это время десяток стоил 45-47 гривен. Эксперт прогнозирует, что подорожание будет продолжаться до декабря.

«Думаю, 6-7 гривен в соответствии с современной стоимостью комбикормов и энергоресурса — это такая цена, которая удовлетворит как производителей, так и торговые сети», — добавил Катеринич.