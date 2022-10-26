“Скинули, як дрова”: 17 тіл бійців ЗСУ знайшли в одній ямі на Харківщині
У Харківській області правоохоронці розпочали ексгумацію на місці масового поховання українських військових.
Загалом там перебувають орієнтовно 17 тіл захисників, три з них підняли на поверхню сьогодні, повідомив голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. За його словами, українські військові загинули у квітні під час відступу.
“За свідченнями місцевих мешканців, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання. Селяни самостійно на Пасху поставили хрести і доглядали за могилою, як могли”, – написав Тимошко.
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Він повідомив, що слідчі дії триватимуть кілька днів, а також завірив, що будуть встановлені імена всіх загиблих захисників.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області правоохоронці розпочали ексгумацію на місці масового поховання українських військових.".