“Скинули, як дрова”: 17 тіл бійців ЗСУ знайшли в одній ямі на Харківщині

У Харківській області правоохоронці розпочали ексгумацію на місці масового поховання українських військових.

Загалом там перебувають орієнтовно 17 тіл захисників, три з них підняли на поверхню сьогодні, повідомив голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. За його словами, українські військові загинули у квітні під час відступу.

“За свідченнями місцевих мешканців, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання. Селяни самостійно на Пасху поставили хрести і доглядали за могилою, як могли”, – написав Тимошко.

Він повідомив, що слідчі дії триватимуть кілька днів, а також завірив, що будуть встановлені імена всіх загиблих захисників.