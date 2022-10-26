«Сбросили, как дрова»: 17 тел бойцов ВСУ нашли в одной яме на Харьковщине

В Харьковской области правоохранители начали эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных.

Всего там находятся ориентировочно 17 тел защитников, три из них подняли на поверхность сегодня, сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, украинские военные погибли в апреле во время отступления.

«По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали ни одной отметки о захоронении. Селяне самостоятельно на Пасху поставили кресты и ухаживали за могилой, как могли», — написал Тимошко.

Он сообщил, что следственные действия продлятся несколько дней, а также заверил, что будут установлены все имена погибших защитников.