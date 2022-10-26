«Сбросили, как дрова»: 17 тел бойцов ВСУ нашли в одной яме на Харьковщине
Фото: Владимир Тимошко
В Харьковской области правоохранители начали эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных.
Всего там находятся ориентировочно 17 тел защитников, три из них подняли на поверхность сегодня, сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, украинские военные погибли в апреле во время отступления.
«По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика. На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали ни одной отметки о захоронении. Селяне самостоятельно на Пасху поставили кресты и ухаживали за могилой, как могли», — написал Тимошко.
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Он сообщил, что следственные действия продлятся несколько дней, а также заверил, что будут установлены все имена погибших защитников.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители начали эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных.".