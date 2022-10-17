Более 600 тел погибших уже эксгумировали в Харьковской области — Монастырский

Более 600 тел погибших эксгумировали в Харьковской области правоохранители, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, рассказывая о военных преступлениях россиян на оккупированных территориях, в частности о пыточных.

Как отметил Монастырский в эфире национального марафона, существует проблема с идентификацией таких погибших.

«Она осуществляется через ДНК-анализ, специальные лаборатории работают, и наши международные партнеры помогли нам предоставить эти реагенты и лаборатории мобильные для того, чтобы быстро можно было это делать. Но все равно мы понимаем, что эта работа на недели, иногда на месяцы. Для того, чтобы установить, кто именно замучен. Обращаются родственники, мы берем соответствующие образцы ДНК, сравниваем и только в течение определенного времени мы можем это сделать», — сказал министр внутренних дел.

По его мнению, закон о создании электронного реестра геномной информации человека, принятый Верховной Радой, должен упростить процедуру идентификации.