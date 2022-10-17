«Бог есть, вне сомнения»: полиция показала пыточную в поселке Боровая (видео)

«Штаб» российских военных, который во время оккупации базировался в помещении райотдела полиции в поселке Боровая Харьковской области, осмотрели правоохранители.

Оккупанты не только жили в помещении райотдела, но и превратили камеры изолятора временного содержания в пыточную, сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители рассказывают, что сюда захватчики доставляли гражданских для допросов. Почти в каждой камере на стенах обнаружены надписи, которые оставили жертвы оккупантов. Среди них: «Бог есть, вне сомнения», и «Господь, спаси мою душу».

«Следователи, криминалисты и взрывотехники Нацполиции фиксируют и изымают следы преступной деятельности военных РФ», — подчеркивают в Нацполиции.