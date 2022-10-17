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“Бог є, поза сумнівом”: поліція показала катівню в селищі Борова (відео)

Події 17:48   17.10.2022
Олена Нагорна
“Бог є, поза сумнівом”: поліція показала катівню в селищі Борова (відео)

“Штаб” російських військових, який під час окупації базувався у приміщенні райвідділу поліції у селищі Борова Харківської області, оглянули правоохоронці.

Окупанти не лише мешкали у приміщенні райвідділу, а й перетворили камери ізолятора тимчасового тримання на катівню, повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці розповідають, що сюди загарбники доставляли цивільних на допити. Майже у кожній камері на стінах виявлено написи, які залишили жертви окупантів. Серед них: “Бог є, поза сумнівом”, і “Господь, врятуй мою душу”.

“Слідчі, криміналісти та вибухотехніки Нацполіції фіксують і вилучають сліди злочинної діяльності військових РФ”, – наголошують у Нацполіції.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 17:48;

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