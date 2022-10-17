Катували АТОвців на Харківщині: СБУ «розколола» російських диверсантів з ПВК
Перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані зачистки місцевого населення та полювали на АТОвців.
Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського гру, а ще двоє – найманці приватної військової компанії.
На початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованого смт Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО.
Усіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування, встановило слідство.
Над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били.
Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотів регіону.
Рашистам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Читайте також: Житель Харківщини воював у складі ПВК «Вагнер», йому повідомили про підозруКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: пытки, рашист, СБУ, Харьковская областная прокуратура, чвк; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 16:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Катували АТОвців на Харківщині: СБУ «розколола» російських диверсантів з ПВК".