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Катували АТОвців на Харківщині: СБУ «розколола» російських диверсантів з ПВК

Події 16:52   17.10.2022
Оксана Якушко
Катували АТОвців на Харківщині: СБУ «розколола» російських диверсантів з ПВК

Перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані зачистки місцевого населення та полювали на АТОвців.

Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського гру, а ще двоє – найманці приватної військової компанії.

На початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованого смт Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО.

Усіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування, встановило слідство.

Над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били.

Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотів регіону.

Рашистам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 16:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Катували АТОвців на Харківщині: СБУ «розколола» російських диверсантів з ПВК".