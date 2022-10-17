Катували АТОвців на Харківщині: СБУ «розколола» російських диверсантів з ПВК

Перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані зачистки місцевого населення та полювали на АТОвців.

Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського гру, а ще двоє – найманці приватної військової компанії.

На початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованого смт Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО.

Усіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування, встановило слідство.

Над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били.

Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотів регіону.

Рашистам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).