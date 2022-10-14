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Житель Харківщини воював у складі ПВК “Вагнер”, йому повідомили про підозру

Події 22:14   14.10.2022
Олена Нагорна
Житель Харківщини воював у складі ПВК “Вагнер”, йому повідомили про підозру

Мешканець Харківської області воював у складі російської приватної військової компанії “Вагнер”, йому заочно повідомили про підозру.

39-річний чоловік вступив до так званої ротно-тактичної групи “Карпати” ПВК “Вагнер” ще у 2014 році, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Бойовик воював на боці країни-агресорки на тимчасово окупованій території Донецької області, а після повномасштабного вторгнення РФ брав участь у боях на харківському напрямку. За “самовідданість” чоловік отримав від псевдовлади “Георгіївський хрест ДНР”.

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Найманцю повідомили про підозру заочно, за ч. 2 ст. 260 (участь у складі не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі терміном до 8 років із конфіскацією майна чи без.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 22:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харківщини воював у складі ПВК “Вагнер”, йому повідомили про підозру".