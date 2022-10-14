Житель Харківщини воював у складі ПВК “Вагнер”, йому повідомили про підозру
Мешканець Харківської області воював у складі російської приватної військової компанії “Вагнер”, йому заочно повідомили про підозру.
39-річний чоловік вступив до так званої ротно-тактичної групи “Карпати” ПВК “Вагнер” ще у 2014 році, повідомляє пресслужба Нацполіції України.
Бойовик воював на боці країни-агресорки на тимчасово окупованій території Донецької області, а після повномасштабного вторгнення РФ брав участь у боях на харківському напрямку. За “самовідданість” чоловік отримав від псевдовлади “Георгіївський хрест ДНР”.
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Найманцю повідомили про підозру заочно, за ч. 2 ст. 260 (участь у складі не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція – позбавлення волі терміном до 8 років із конфіскацією майна чи без.Категорії: Події, Харків; Теги: підозра, поліція, Харків, ЧВК Вагнер; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 22:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харківщини воював у складі ПВК “Вагнер”, йому повідомили про підозру".