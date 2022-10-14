Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении

Житель Харьковской области воевал в составе российской частной военной компании «Вагнер», ему заочно сообщили о подозрении.

39-летний мужчина вступил в так называемую ротно-тактическую группу «Карпаты» ЧВК «Вагнер» еще в 2014 году, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Боевик воевал на стороне страны-агрессора на временно оккупированной территории Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ участвовал в боях на харьковском направлении. За «самоотверженность» мужчина получил от псевдовластей «Георгиевский крест ДНР».

Наемнику сообщили о подозрении заочно, по ч. 2 ст. 260 (участие в составе не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция — лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.