Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении
Житель Харьковской области воевал в составе российской частной военной компании «Вагнер», ему заочно сообщили о подозрении.
39-летний мужчина вступил в так называемую ротно-тактическую группу «Карпаты» ЧВК «Вагнер» еще в 2014 году, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Боевик воевал на стороне страны-агрессора на временно оккупированной территории Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ участвовал в боях на харьковском направлении. За «самоотверженность» мужчина получил от псевдовластей «Георгиевский крест ДНР».
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Наемнику сообщили о подозрении заочно, по ч. 2 ст. 260 (участие в составе не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция — лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: подозрение, полиция, Харьков, ЧВК Вагнер; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении".