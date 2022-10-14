Live
  • Суббота 15.10.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении

Происшествия 22:14   14.10.2022
Елена Нагорная
Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении Фото: Нацполиция Украины

Житель Харьковской области воевал в составе российской частной военной компании «Вагнер», ему заочно сообщили о подозрении.

39-летний мужчина вступил в так называемую ротно-тактическую группу «Карпаты» ЧВК «Вагнер» еще в 2014 году, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Боевик воевал на стороне страны-агрессора на временно оккупированной территории Донецкой области, а после полномасштабного вторжения РФ участвовал в боях на харьковском направлении. За «самоотверженность» мужчина получил от псевдовластей «Георгиевский крест ДНР».

Читайте также: Уже 74 коллаборантам сообщили о подозрении на Харьковщине, 6 — на этой неделе

Наемнику сообщили о подозрении заочно, по ч. 2 ст. 260 (участие в составе не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция — лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:26
Синегубов подписал распоряжение о начале отопительного сезона на Харьковщине
21:05
Расстрел автоколонны на Купянщине: на месте побывали эксперты из Франции
20:34
Терехов подтвердил, что днем все вражеские ракеты упали под Харьковом
19:38
Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)
19:00
«Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины

Вы читали новость: «Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 22:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозрении".