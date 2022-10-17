Пытали АТОвцев на Харьковщине: СБУ «расколола» российских диверсантов из ПВК
Находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые зачистки местного населения и охотились на АТОвцев.
Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российской игры, а еще двое – наемники частной военной компании.
В начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного пгт Боровая эта диверсионно-разведывательная группа похищала местных жителей, участвовавших в проведении АТО.
Всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и содержали связанными без воды и питания, установило следствие.
Над задержанными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.
Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотах региона.
Рашистам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Читайте также: Житель Харьковщины воевал в составе ЧВК «Вагнер», ему сообщили о подозренииКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: пытки, рашист, СБУ, Харьковская областная прокуратура, чвк; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пытали АТОвцев на Харьковщине: СБУ «расколола» российских диверсантов из ПВК»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 16:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пытали АТОвцев на Харьковщине: СБУ «расколола» российских диверсантов из ПВК".