Пытали АТОвцев на Харьковщине: СБУ «расколола» российских диверсантов из ПВК

Находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые зачистки местного населения и охотились на АТОвцев.

Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российской игры, а еще двое – наемники частной военной компании.

В начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного пгт Боровая эта диверсионно-разведывательная группа похищала местных жителей, участвовавших в проведении АТО.

Всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и содержали связанными без воды и питания, установило следствие.

Над задержанными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотах региона.

Рашистам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).