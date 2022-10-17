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Пытали АТОвцев на Харьковщине: СБУ «расколола» российских диверсантов из ПВК

Общество 16:52   17.10.2022
Оксана Якушко

Находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые зачистки местного населения и охотились на АТОвцев.

Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российской игры, а еще двое – наемники частной военной компании.

 

В начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного пгт Боровая эта диверсионно-разведывательная группа похищала местных жителей, участвовавших в проведении АТО.

Всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и содержали связанными без воды и питания, установило следствие.

Над задержанными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотах региона.

Рашистам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 16:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пытали АТОвцев на Харьковщине: СБУ «расколола» российских диверсантов из ПВК".