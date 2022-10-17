Live
  • Понеділок 17.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.53
    • 🟢

Понад 600 тіл загиблих уже ексгумували в Харківській області – Монастирський

Події 21:37   17.10.2022
Олена Нагорна
Понад 600 тіл загиблих уже ексгумували в Харківській області – Монастирський

Понад 600 тіл загиблих ексгумували на Харківщині правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, розповідаючи про воєнні злочини росіян на окупованих територіях, зокрема про катівні.

Як зазначив Монастирський в етері національного телемарафону, є проблема з ідентифікацією таких загиблих.

“Вона здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні лабораторії працюють, і наші міжнародні партнери допомогли нам надати ці реагенти і лабораторії мобільні для того, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи на місяці. Для того, щоб встановити, хто саме є закатований. Звертаються родичі, ми беремо відповідні зразки ДНК, порівнюємо і тільки протягом певного часу ми можемо це зробити”, – сказав міністр внутрішніх справ.

Читайте також: Мертве літнє подружжя і труп без голови виявили в селі під Харковом (фото)

На його думку, закон про створення електронного реєстру геномної інформації людини, ухвалений Верховною Радою, має спростити процедуру ідентифікації.

Читайте також: «Бог є, поза сумнівом»: поліція показала катівню у селищі Борова (відео)

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:28
Коли увімкнуть опалення в місті Лозова – інформація КП “Теплоенерго”
22:08
У ДСНС назвали території Харківщини, де найбільше мін
21:13
Гранату, пістолет та сотню набоїв відібрали поліцейські у жителя Харківщини
20:43
Економія харків’янами світла відображається в показаннях лічильників – Терехов
20:03
Мертве літнє подружжя і труп без голови виявили в селі під Харковом (фото)

Ви читали новину: «Понад 600 тіл загиблих уже ексгумували в Харківській області – Монастирський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 21:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 600 тіл загиблих уже ексгумували в Харківській області – Монастирський".