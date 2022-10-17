Понад 600 тіл загиблих уже ексгумували в Харківській області – Монастирський

Понад 600 тіл загиблих ексгумували на Харківщині правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, розповідаючи про воєнні злочини росіян на окупованих територіях, зокрема про катівні.

Як зазначив Монастирський в етері національного телемарафону, є проблема з ідентифікацією таких загиблих.

“Вона здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні лабораторії працюють, і наші міжнародні партнери допомогли нам надати ці реагенти і лабораторії мобільні для того, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи на місяці. Для того, щоб встановити, хто саме є закатований. Звертаються родичі, ми беремо відповідні зразки ДНК, порівнюємо і тільки протягом певного часу ми можемо це зробити”, – сказав міністр внутрішніх справ.

На його думку, закон про створення електронного реєстру геномної інформації людини, ухвалений Верховною Радою, має спростити процедуру ідентифікації.