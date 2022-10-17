Понад 600 тіл загиблих уже ексгумували в Харківській області – Монастирський
Понад 600 тіл загиблих ексгумували на Харківщині правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, розповідаючи про воєнні злочини росіян на окупованих територіях, зокрема про катівні.
Як зазначив Монастирський в етері національного телемарафону, є проблема з ідентифікацією таких загиблих.
“Вона здійснюється через ДНК-аналіз, спеціальні лабораторії працюють, і наші міжнародні партнери допомогли нам надати ці реагенти і лабораторії мобільні для того, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи на місяці. Для того, щоб встановити, хто саме є закатований. Звертаються родичі, ми беремо відповідні зразки ДНК, порівнюємо і тільки протягом певного часу ми можемо це зробити”, – сказав міністр внутрішніх справ.
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На його думку, закон про створення електронного реєстру геномної інформації людини, ухвалений Верховною Радою, має спростити процедуру ідентифікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 21:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 600 тіл загиблих уже ексгумували в Харківській області – Монастирський".