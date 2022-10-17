Мертве літнє подружжя і труп без голови виявили в селі під Харковом (фото)

У селі Черкаські Тишки Харківського району правоохоронці виявили три трупи мирних мешканців.

84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Крім того, правоохоронці знайшли на проїжджій частині поблизу села труп без голови. Дані особи та обставини смерті встановлюються.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).