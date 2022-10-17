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Мертве літнє подружжя і труп без голови виявили в селі під Харковом (фото)

Події 20:03   17.10.2022
Олена Нагорна
Мертве літнє подружжя і труп без голови виявили в селі під Харковом (фото)

У селі Черкаські Тишки Харківського району правоохоронці виявили три трупи мирних мешканців.

84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Крім того, правоохоронці знайшли на проїжджій частині поблизу села труп без голови. Дані особи та обставини смерті встановлюються.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 20:03;

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