Мертве літнє подружжя і труп без голови виявили в селі під Харковом (фото)
У селі Черкаські Тишки Харківського району правоохоронці виявили три трупи мирних мешканців.
84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння, розповідають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Крім того, правоохоронці знайшли на проїжджій частині поблизу села труп без голови. Дані особи та обставини смерті встановлюються.
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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Категорії: Події, Харків; Теги: окупанти, прокуратура, труп, Харків, Черкасские Тишки; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 20:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мертве літнє подружжя і труп без голови виявили в селі під Харковом (фото)".