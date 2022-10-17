Тела пожилых супругов и труп без головы обнаружили в селе под Харьковом (фото)
В селе Черкасские Тишки Харьковского района правоохранители обнаружили три трупа мирных жителей.
84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили соседи на территории домовладения, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Кроме того, правоохранители нашли на проезжей части вблизи села труп без головы. Данные лица и обстоятельства смерти устанавливаются.
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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, прокуратура, труп, Харьков, Черкасские Тишки; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 20:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тела пожилых супругов и труп без головы обнаружили в селе под Харьковом (фото)".