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Тела пожилых супругов и труп без головы обнаружили в селе под Харьковом (фото)

Происшествия 20:03   17.10.2022
Елена Нагорная
Тела пожилых супругов и труп без головы обнаружили в селе под Харьковом (фото)

В селе Черкасские Тишки Харьковского района правоохранители обнаружили три трупа мирных жителей.

84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили соседи на территории домовладения, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Кроме того, правоохранители нашли на проезжей части вблизи села труп без головы. Данные лица и обстоятельства смерти устанавливаются.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тела пожилых супругов и труп без головы обнаружили в селе под Харьковом (фото)".