Тела пожилых супругов и труп без головы обнаружили в селе под Харьковом (фото)

В селе Черкасские Тишки Харьковского района правоохранители обнаружили три трупа мирных жителей.

84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили соседи на территории домовладения, рассказывают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Кроме того, правоохранители нашли на проезжей части вблизи села труп без головы. Данные лица и обстоятельства смерти устанавливаются.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).