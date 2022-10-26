З Ізюма погодилися евакуюватися лише 28 людей

Жителі Ізюма, які пережили найважчі обстріли та окупацію, не мають наміру залишати свої будинки після звільнення міста.

На евакуацію з Ізюма зараз погодилися лише 28 мешканців, повідомив “Суспільному” віцемер міста Володимир Мацокін.

“Цих людей вивезуть спочатку до Харкова, далі вирішується питання їхнього розселення по інших регіонах. Заявок не так багато, але люди ще сумніваються. Я думаю, що такі заявки ще будуть”, – вважає Мацокін.

При цьому, за його словами, мешканці Ізюма активно готуються до зими. Централізоване опалення в місті включити не зможуть – і будинки, й інфраструктура суттєво зруйновані. Тому люди утеплюються, хто як може.

“Люди намагаються підготувати свої будинки до зими – те, що зруйновано чи частково зруйновано, – законсервувати. Тому є потреба в будівельних матеріалах: ОСБ-плити, шифер, плівка”, – повідомив Мацокін.

Також великий попит у місті – на дрова. Незважаючи на те, що навколо – Ізюма – ліси, питання дров далеко не так просто вирішити. Адже все довкола заміновано.

“Дороги всі заміновані та розміновані вони найближчим часом не будуть, тому очікуємо, що такі постачання будуть з інших регіонів. Держава обіцяє, чекаємо, людям потрібно опалювати, вони вже думають, як організувати своє життя на зимовий період”, – сказав віцемер Ізюма.

У напівзруйнованому місті зараз, за ​​даними Мацокіна, мешкає близько 20 тисяч людей.