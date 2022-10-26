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Из Изюма согласились эвакуироваться всего 28 человек

Общество 11:02   26.10.2022
Оксана Горун
Из Изюма согласились эвакуироваться всего 28 человек

Жители Изюма, пережившие тяжелейшие обстрелы и оккупацию, не намерены покидать свои дома после освобождения города.

На эвакуацию из Изюма на данный момент согласились всего 28 жителей, сообщил «Суспільному» вице-мэр города Владимир Мацокин.

» Этих людей вывезут сначала в Харьков, дальше решается вопрос их расселения по другим регионам. Заявок не так много , но люди еще сомневаются. Я думаю, что такие заявки еще будут», — считает Мацокин.

При этом, по его словам, жители Изюма активно готовятся к зиме. Централизованное отопление в городе включить не смогут — и дома, и инфраструктура существенно разрушены. Поэтому люди утепляются кто как может.

«Люди пытаются подготовить свои дома к зиме — то, что разрушено или частично разрушено, — законсервировать. Поэтому есть потребность в строительных материалах: ОСБ-плиты, шифер, пленка», — сообщил Мацокин.

Также большой спрос в городе — на дрова. Несмотря на то, что вокруг — Изюма — леса, вопрос дров далеко не так просто решить. Ведь все вокруг заминировано.

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    • «Дороги все заминированы и разминированы они в ближайшее время не будут, поэтому ожидаем, что такие поставки будут из других регионов. Государство обещает, ждем, людям нужно отапливать, они уже думают, как организовать свою жизнь на зимний период», — поделился вице-мэр Изюма.

    В полуразрушенном городе сейчас, по данным Мацокина, живет около 20 тысяч человек.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Изюма, пережившие тяжелейшие обстрелы и оккупацию, не намерены покидать свои дома после освобождения города".