Из Изюма согласились эвакуироваться всего 28 человек

Жители Изюма, пережившие тяжелейшие обстрелы и оккупацию, не намерены покидать свои дома после освобождения города.

На эвакуацию из Изюма на данный момент согласились всего 28 жителей, сообщил «Суспільному» вице-мэр города Владимир Мацокин.

» Этих людей вывезут сначала в Харьков, дальше решается вопрос их расселения по другим регионам. Заявок не так много , но люди еще сомневаются. Я думаю, что такие заявки еще будут», — считает Мацокин.

При этом, по его словам, жители Изюма активно готовятся к зиме. Централизованное отопление в городе включить не смогут — и дома, и инфраструктура существенно разрушены. Поэтому люди утепляются кто как может.

«Люди пытаются подготовить свои дома к зиме — то, что разрушено или частично разрушено, — законсервировать. Поэтому есть потребность в строительных материалах: ОСБ-плиты, шифер, пленка», — сообщил Мацокин.

Также большой спрос в городе — на дрова. Несмотря на то, что вокруг — Изюма — леса, вопрос дров далеко не так просто решить. Ведь все вокруг заминировано.

«Дороги все заминированы и разминированы они в ближайшее время не будут, поэтому ожидаем, что такие поставки будут из других регионов. Государство обещает, ждем, людям нужно отапливать, они уже думают, как организовать свою жизнь на зимний период», — поделился вице-мэр Изюма.

В полуразрушенном городе сейчас, по данным Мацокина, живет около 20 тысяч человек.