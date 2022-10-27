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Братську могилу військових виявили на Борівщині: у МВС розповіли подробиці

Події 17:30   27.10.2022
Олена Нагорна
Братську могилу військових виявили на Борівщині: у МВС розповіли подробиці

Братську могилу, в якій поховано щонайменше 17 осіб – цивільних та військових ЗСУ, виявили у Борівській громаді Харківської області.

Мешканці села Копанки розповіли, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району. 13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди, а місце поховання зрівняли танками, повідомили у пресслужбі МВС.

“Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести, і у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни”, – розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Дмитро Сойма.

Усі тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Нагадаємо, що про початок ексгумації на місці масового поховання повідомив 26 жовтня голова ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко. За його словами, в яму окупанти скинули тіла щонайменше 17 військових, які загинули у квітні під час відступу. Місцезнаходження братської могили він не уточнив. Три тіла ексгумували першого дня.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 17:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Братську могилу, в якій поховано щонайменше 17 осіб – цивільних та військових ЗСУ, виявили у Борівській громаді Харківської області.".