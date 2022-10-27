Братську могилу військових виявили на Борівщині: у МВС розповіли подробиці
Братську могилу, в якій поховано щонайменше 17 осіб – цивільних та військових ЗСУ, виявили у Борівській громаді Харківської області.
Мешканці села Копанки розповіли, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району. 13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди, а місце поховання зрівняли танками, повідомили у пресслужбі МВС.
“Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести, і у такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни”, – розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Дмитро Сойма.
Усі тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Читайте також: Понад 600 тіл загиблих вже ексгумували на Харківщині — Монастирський
Нагадаємо, що про початок ексгумації на місці масового поховання повідомив 26 жовтня голова ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко. За його словами, в яму окупанти скинули тіла щонайменше 17 військових, які загинули у квітні під час відступу. Місцезнаходження братської могили він не уточнив. Три тіла ексгумували першого дня.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Братську могилу військових виявили на Борівщині: у МВС розповіли подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 17:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Братську могилу, в якій поховано щонайменше 17 осіб – цивільних та військових ЗСУ, виявили у Борівській громаді Харківської області.".