Братскую могилу военных обнаружили на Боровщине: в МВД рассказали подробности

Братскую могилу, в которой похоронены по меньшей мере 17 человек — гражданских и военных ВСУ, обнаружили в Боровской громаде Харьковской области.

Жители села Копанки рассказали, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда, а затем место захоронения сравняли танками, сообщили в пресс-службе МВД.

«Местные говорят, что наши военные погибли в бою, и их здесь похоронили. Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать селянам. Только на Пасху позволили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки», — рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма.

Все тела направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, что о начале эксгумации на месте массового захоронения сообщил 26 октября глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, в яму оккупанты сбросили тела минимум 17 военных, которые погибли в апреле во время отступления. Местонахождение братской могилы он не уточнил. Три тела эксгумировали в первый день.