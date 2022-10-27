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Братскую могилу военных обнаружили на Боровщине: в МВД рассказали подробности

Происшествия 17:30   27.10.2022
Елена Нагорная
Братскую могилу военных обнаружили на Боровщине: в МВД рассказали подробности

Братскую могилу, в которой похоронены по меньшей мере 17 человек — гражданских и военных ВСУ, обнаружили в Боровской громаде Харьковской области.

Жители села Копанки рассказали, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда, а затем место захоронения сравняли танками, сообщили в пресс-службе МВД.

«Местные говорят, что наши военные погибли в бою, и их здесь похоронили. Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать селянам. Только на Пасху позволили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки», — рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма.

Все тела направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Напомним, что о начале эксгумации на месте массового захоронения сообщил 26 октября глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, в яму оккупанты сбросили тела минимум 17 военных, которые погибли в апреле во время отступления. Местонахождение братской могилы он не уточнил. Три тела эксгумировали в первый день.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 17:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Братскую могилу, в которой похоронены по меньшей мере 17 человек — гражданских и военных ВСУ, обнаружили в Боровской громаде Харьковской области.".