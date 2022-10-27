В.о. голови СБУ Малюк: «У Харкові затримали не просто агента, а резидента рф»
Одним із важливих напрямів роботи СБУ сьогодні є очищення спецслужби від «кротів» та зрадників, заявив в.о. Глави СБУ Василь Малюк.
«Йде самоочищення Служби. Це дуже важливо, особливо під час війни. Тож робимо для цього все можливе. Ми сьогодні знаходимо всі ганебні явища у самій Службі, локалізуємо їх», – наголосив Василь Малюк.
Він розповів про затримання зрадника у Харкові, який працював керівником Харківського інституту підготовки юридичних кадрів. Чоловік був не просто агентом, а резидентом. Тобто, у нього на зв’язку були інші персони.
Є й інші затримані, зокрема співробітник аналітичного підрозділу Харківського управління, який передавав ворогові інформацію.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 14:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одним із важливих напрямів роботи СБУ сьогодні є очищення спецслужби від «кротів» та зрадників, заявив в.о. Глави СБУ Василь Малюк.".