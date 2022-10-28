У жовтні тролейбуси і трамваї перевезли на 600 тисяч пасажирів більше
Слідом за статистикою по метро, Харківська міськрада надала дані щодо перевезень у тролейбусах та трамваях. У жовтні наземний електротранспорт перевіз понад 5,6 мільйона пасажирів.
Тролейбуси перевезли 2,63 мільйона людей, а трамваї – близько 3 мільйонів, повідомляє сайт Харківської міськради.
Загалом це на 600 тисяч пасажирів більше, ніж було у вересні, наголошують у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 17:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за статистикою по метро, Харківська міськрада надала дані щодо перевезень у тролейбусах та трамваях. У жовтні наземний електротранспорт перевіз понад 5,6 мільйона пасажирів.".