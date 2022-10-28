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У жовтні тролейбуси і трамваї перевезли на 600 тисяч пасажирів більше

Суспільство 17:58   28.10.2022
Олена Нагорна
У жовтні тролейбуси і трамваї перевезли на 600 тисяч пасажирів більше

Слідом за статистикою по метро, ​​Харківська міськрада надала дані щодо перевезень у тролейбусах та трамваях. У жовтні наземний електротранспорт перевіз понад 5,6 мільйона пасажирів.

Тролейбуси перевезли 2,63 мільйона людей, а трамваї – близько 3 мільйонів, повідомляє сайт Харківської міськради.

Загалом це на 600 тисяч пасажирів більше, ніж було у вересні, наголошують у мерії.

Читайте також: За місяць кількість пасажирів метро Харкова виросла на один мільйон

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 17:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за статистикою по метро, ​​Харківська міськрада надала дані щодо перевезень у тролейбусах та трамваях. У жовтні наземний електротранспорт перевіз понад 5,6 мільйона пасажирів.".