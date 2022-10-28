В октябре троллейбусы и трамваи перевезли на 600 тысяч больше пассажиров

Вслед за статистикой по метро, Харьковский горсовет предоставил данные по перевозкам в троллейбусах и трамваях. В октябре наземный электротранспорт перевез более 5,6 миллиона пассажиров.

Троллейбусы перевезли 2,63 миллиона человек, а трамваи — около 3 миллионов, сообщает сайт Харьковского горсовета.

В целом это на 600 тысяч пассажиров больше, чем было в сентябре, подчеркивают в мэрии.

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