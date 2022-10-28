В октябре троллейбусы и трамваи перевезли на 600 тысяч больше пассажиров
Вслед за статистикой по метро, Харьковский горсовет предоставил данные по перевозкам в троллейбусах и трамваях. В октябре наземный электротранспорт перевез более 5,6 миллиона пассажиров.
Троллейбусы перевезли 2,63 миллиона человек, а трамваи — около 3 миллионов, сообщает сайт Харьковского горсовета.
В целом это на 600 тысяч пассажиров больше, чем было в сентябре, подчеркивают в мэрии.
Читайте также: За месяц количество пассажиров метро Харькова выросло на один миллион
Новости по теме:
Вы читали новость: «В октябре троллейбусы и трамваи перевезли на 600 тысяч больше пассажиров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вслед за статистикой по метро, Харьковский горсовет предоставил данные по перевозкам в троллейбусах и трамваях. В октябре наземный электротранспорт перевез более 5,6 миллиона пассажиров.".