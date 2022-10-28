За месяц количество пассажиров метро Харькова выросло на один миллион
В Харькове растет количество пассажиров подземки, сообщил Харьковский горсовет.
3,9 млн пассажиров перевез Харьковский метрополитен за 27 дней октября.
Больше всего людей воспользовались «подземкой» 25 октября – 174 244 человека.
Для сравнения, в прошлом месяце метрополитен перевез пассажиров на миллион меньше.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 14:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове растет количество пассажиров подземки, сообщил Харьковский горсовет.".