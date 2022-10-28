За месяц количество пассажиров метро Харькова выросло на один миллион

В Харькове растет количество пассажиров подземки, сообщил Харьковский горсовет.

3,9 млн пассажиров перевез Харьковский метрополитен за 27 дней октября.

Больше всего людей воспользовались «подземкой» 25 октября – 174 244 человека.

Для сравнения, в прошлом месяце метрополитен перевез пассажиров на миллион меньше.