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За месяц количество пассажиров метро Харькова выросло на один миллион

Общество 14:41   28.10.2022
Оксана Якушко
За месяц количество пассажиров метро Харькова выросло на один миллион

В Харькове растет количество пассажиров подземки, сообщил Харьковский горсовет.

3,9 млн пассажиров перевез Харьковский метрополитен за 27 дней октября.

Больше всего людей воспользовались «подземкой» 25 октября – 174 244 человека.

Для сравнения, в прошлом месяце метрополитен перевез пассажиров на миллион меньше.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 14:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове растет количество пассажиров подземки, сообщил Харьковский горсовет.".