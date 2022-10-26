Терехов заявил, что в Харькове запускают эксалаторы в метро

Несмотря на энергетический кризис в стране и необходимость жесткой экономии, в Харькове включают эскалаторы в метрополитене.

Мэр города Игорь Терехов утверждает, что это не нарушит баланс потребления электричества.

«С сегодняшнего дня эскалаторы на всех станциях метро входят в обычный режим работы. Мы вынуждены были остановить их неделю назад — это было вызвано требованием жесточайшей экономии. Сегодня мы нашли способ включить эскалаторы на станциях метрополитена, не нарушив общий баланс потребления электрики», — заявил Терехов.

При этом он предупредил, что работающие эскалаторы — не повод для жителей города прекращать экономить электричество.

«Это не означает, что энергетический кризис, который нам создает российский агрессор, преодолен. Прошу вас — ответственно отнеситесь к потреблению электроэнергии. Нам необходимо экономить электричество», — предупредил мэр Харькова.