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Терехов заявил, что в Харькове запускают эксалаторы в метро

Общество 11:39   26.10.2022
Оксана Горун
Терехов заявил, что в Харькове запускают эксалаторы в метро

Несмотря на энергетический кризис в стране и необходимость жесткой экономии, в Харькове включают эскалаторы в метрополитене.

Мэр города Игорь Терехов утверждает, что это не нарушит баланс потребления электричества.

«С сегодняшнего дня эскалаторы на всех станциях метро входят в обычный режим работы. Мы вынуждены были остановить их неделю назад — это было вызвано требованием жесточайшей экономии. Сегодня мы нашли способ включить эскалаторы на станциях метрополитена, не нарушив общий баланс потребления электрики», — заявил Терехов.

При этом он предупредил, что работающие эскалаторы — не повод для жителей города прекращать экономить электричество.

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    • «Это не означает, что энергетический кризис, который нам создает российский агрессор, преодолен. Прошу вас — ответственно отнеситесь к потреблению электроэнергии. Нам необходимо экономить электричество», — предупредил мэр Харькова.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 11:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на энергетический кризис в стране и необходимость жесткой экономии, в Харькове включают эскалаторы в метрополитене".