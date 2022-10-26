Терехов заявил, что в Харькове запускают эксалаторы в метро
Несмотря на энергетический кризис в стране и необходимость жесткой экономии, в Харькове включают эскалаторы в метрополитене.
Мэр города Игорь Терехов утверждает, что это не нарушит баланс потребления электричества.
«С сегодняшнего дня эскалаторы на всех станциях метро входят в обычный режим работы. Мы вынуждены были остановить их неделю назад — это было вызвано требованием жесточайшей экономии. Сегодня мы нашли способ включить эскалаторы на станциях метрополитена, не нарушив общий баланс потребления электрики», — заявил Терехов.
При этом он предупредил, что работающие эскалаторы — не повод для жителей города прекращать экономить электричество.
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«Это не означает, что энергетический кризис, который нам создает российский агрессор, преодолен. Прошу вас — ответственно отнеситесь к потреблению электроэнергии. Нам необходимо экономить электричество», — предупредил мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на энергетический кризис в стране и необходимость жесткой экономии, в Харькове включают эскалаторы в метрополитене".