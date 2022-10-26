Терехов заявив, що в Харкові запускають ексалатори в метро
Незважаючи на енергетичну кризу в країні та необхідність жорсткої економії, у Харкові включають ескалатори в метрополітені.
Мер міста Ігор Терехов стверджує, що це не порушить балансу споживання електрики.
“З сьогоднішнього дня ескалатори на всіх станціях метро входять до звичайного режиму роботи. Ми змушені були зупинити їх тиждень тому – це було викликано вимогою найжорсткішої економії. Сьогодні ми знайшли спосіб включити ескалатори на станціях метрополітену, не порушивши загальний баланс споживання електрики”, – заявив Терехов.
При цьому він попередив, що ескалатори, які працюють, – не привід для жителів міста припиняти економити електрику.
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“Це не означає, що енергетична криза, яку нам створює російський агресор, подолана. Прошу вас – відповідально поставтеся до споживання електроенергії. Нам необхідно економити електрику”, – попередив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незважаючи на енергетичну кризу в країні та необхідність жорсткої економії, у Харкові включають ескалатори в метрополітені".