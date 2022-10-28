За місяць кількість пасажирів метро Харкова виросла на один мільйон
У Харкові зростає кількість пасажирів підземки, повідомила Харківська міськрада.
3,9 млн. пасажирів перевіз Харківський метрополітен за 27 днів жовтня.
Найбільше людей скористалися «підземкою» 25 жовтня – 174 244 особи.
Для порівняння, минулого місяця метрополітен перевіз пасажирів на мільйон менше.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 14:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зростає кількість пасажирів підземки, повідомила Харківська міськрада.".