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За місяць кількість пасажирів метро Харкова виросла на один мільйон

Суспільство 14:41   28.10.2022
Оксана Якушко
За місяць кількість пасажирів метро Харкова виросла на один мільйон

У Харкові зростає кількість пасажирів підземки, повідомила Харківська міськрада.

3,9 млн. пасажирів перевіз Харківський метрополітен за 27 днів жовтня.

Найбільше людей скористалися «підземкою» 25 жовтня – 174 244 особи.

Для порівняння, минулого місяця метрополітен перевіз пасажирів на мільйон менше.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 14:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зростає кількість пасажирів підземки, повідомила Харківська міськрада.".