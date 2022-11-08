На Харківщині у Куп’янську і у Барвінкове запрацювали ЦНАПи
На Харківщині відновлюють роботу Центрів надання адміністративних послуг, повідомляють у Департаменті цифрової трансформації регіону Харківської ОВА.
Було відкрито ЦНАП у м. Куп’янськ та у м. Барвінкове Ізюмського району.
«Відтепер мешканці міста Барвінкове можуть звернутися по адміністративні та соціальні послуги до спеціалістів Центру за новою адресою (вул. Центральна, 8, щодня з 08:00 год. до 17:00 год, крім вихідних і святкових днів). ЦНАП підключений до надання послуги з фіксації пошкодження чи руйнування майна», – надали інформацію в Департаменті.
Населення деокупованих територій Харківської області може отримувати адміністративні послуги у сусідніх громадах або у Регіональному центрі Харкова за попереднім записом за номером: 0800 304 304. Також мешканці громад мають можливість скористатися послугами в електронному вигляді на порталі «Дія: Державні послуги онлайн» (https://diia.gov.ua/) та у мобільному застосунку «Дія».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 16:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відновлюють роботу Центрів надання адміністративних послуг, повідомляють у Департаменті цифрової трансформації регіону Харківської ОВА.".