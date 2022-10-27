На Харківщині відновлюють електропостачання і газ біля Ізюму та Куп’янська

За останні два дні газ подали до майже 17 тисяч будинків деокупованих громад, повідомила ХОВА.

До газопостачання підключено 8,5 тисяч будинків у місті Ізюм, 7 тисяч домоволодінь Куп’янська.

Також «Харківгаз» відновив подачу газу до деокупованого селища Лісове Харківського району. Наразі до газопостачання підключено понад 95% домоволодінь населеного пункту.

Відновлено електропостачання 150 абонентам смт Старий Салтів та 78 абонентам села Новий Бурлук Чугуївського району.

У Куп’янському районі заживлено 1604 споживачі в селах Зарубинка, Водяне, Худоярове, Тищенківка.

Частково відновили електропостачання мешканцям сіл Вільхуватка, Кіндрашівка.

Продовжуються роботи по відновленню електропостачання в Ізюмському районі. Зокрема, послугу отримали 517 споживачів смт Савинці та села Борщівка.