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На Харківщині відновлюють електропостачання і газ біля Ізюму та Куп’янська

Суспільство 12:50   27.10.2022
Оксана Якушко
На Харківщині відновлюють електропостачання і газ біля Ізюму та Куп’янська

За останні два дні газ подали до майже 17 тисяч будинків деокупованих громад, повідомила ХОВА.

До газопостачання підключено 8,5 тисяч будинків у місті Ізюм, 7 тисяч домоволодінь Куп’янська.

Також «Харківгаз» відновив подачу газу до деокупованого селища Лісове Харківського району. Наразі до газопостачання підключено понад 95% домоволодінь населеного пункту.

Відновлено електропостачання 150 абонентам смт Старий Салтів та 78 абонентам села Новий Бурлук Чугуївського району.

У Куп’янському районі заживлено 1604 споживачі в селах Зарубинка, Водяне, Худоярове, Тищенківка.

Частково відновили електропостачання мешканцям сіл Вільхуватка, Кіндрашівка.

Продовжуються роботи по відновленню електропостачання в Ізюмському районі. Зокрема, послугу отримали 517 споживачів смт Савинці та села Борщівка.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 12:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні два дні газ подали до майже 17 тисяч будинків деокупованих громад, повідомила ХОВА.".