На Харківщині відновлюють електропостачання і газ біля Ізюму та Куп’янська
За останні два дні газ подали до майже 17 тисяч будинків деокупованих громад, повідомила ХОВА.
До газопостачання підключено 8,5 тисяч будинків у місті Ізюм, 7 тисяч домоволодінь Куп’янська.
Також «Харківгаз» відновив подачу газу до деокупованого селища Лісове Харківського району. Наразі до газопостачання підключено понад 95% домоволодінь населеного пункту.
Відновлено електропостачання 150 абонентам смт Старий Салтів та 78 абонентам села Новий Бурлук Чугуївського району.
У Куп’янському районі заживлено 1604 споживачі в селах Зарубинка, Водяне, Худоярове, Тищенківка.
Частково відновили електропостачання мешканцям сіл Вільхуватка, Кіндрашівка.
Продовжуються роботи по відновленню електропостачання в Ізюмському районі. Зокрема, послугу отримали 517 споживачів смт Савинці та села Борщівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 12:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні два дні газ подали до майже 17 тисяч будинків деокупованих громад, повідомила ХОВА.".